Сьогодні, 16 січня 2025 року, з робочим візитом столицю України відвідав Президент Чеської Республіки, великий друг України Петр Павел.

Під час візиту лідер Чехії провів робочу зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським та разом погуляли зимовим Києвом.

Президент України висловив щирі слова подяки Президенту Чехії та всьому чеському народові за підтримку в боротьбі з неокомуністами рф.

Станом на сьогодні через прихід після останніх виборів прокремлівських популістів стосунки України та Чехії ускладнилися, але народ Чехії та свідомі політичні сили, які знають історію разом з нами у цій нелегкій боротьбі за виживання.

Нагадаємо, вчора лідер Чехії перебував у Львові, де провів зустріч з керівництвом Львівщини.