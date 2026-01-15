Президент Чехії Петр Павел приїхав на Львівщину з робочим візитом

«Мали важливу розмову. Пан президент запитував про наслідки атаки, яку сьогодні пережив Львів, і наголосив, що Чехія незмінно залишається нашим стратегічним партнером та союзником. Від початку повномасштабної війни Чехія передала Україні військової допомоги майже на $837 млн.

Зокрема закупила понад 3,7 мільйонів артилерійських боєприпасів великих калібрів, з яких лише у 2025 році – 1,3 мільйона.

Участь у зустрічі взяли також міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова і заступник міністра закордонних справ Олександр Міщенко.

Попереду в делегації на чолі з президентом ще низка важливих подій», — розповів начальник Львівської ОВА Максим Козицький.