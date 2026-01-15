fbpx
Надзвичайні події та кримінальна хроніка

На Прикарпатті СБУ та ДБР затримали двох посадовців ТЦК, які переправляли ухилянтів через кордон до Румунії

  • admin
Служба безпеки та Державне бюро розслідувань заблокували на Івано-Франківщині «ухилянтську схему», яку організували двоє співробітників одного з районних ТЦК та СП.

За матеріалами справи, посадовці допомагали чоловікам призовного віку дістатися кордону з Румунією та перетнути його в обхід прикордонних пунктів пропуску.

Коштувала така послуга 8 тис. доларів з однієї особи.

Для цього організатори власним транспортом перевозили «клієнтів» через блокпости в Чернівецьку область до точки поблизу Державного кордону. Там вони інструктували ухилянтів про подальші дії та напрямок руху. Решту маршруту військовозобов’язані долали самостійно «по зеленці» через ріку.

СБУ та ДБР затримали організаторів, коли вони намагалися втекти з України.

Під час обшуків за місцями служби та в оселях фігурантів правоохоронці вилучили:

▪ понад 660 тис. гривень у різних валютах;

▪ комп’ютерну техніку та мобільні телефони;

▪ документи та чорнові записи.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує до 9 років позбавлення волі.

Комплексні заходи проводила СБУ в Івано-Франківській області спільно зі слідчими п’ятого СВ ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, та працівниками відділу внутрішньої та власної безпеки 31 прикордонного загону ГВЗВВБ «Захід» ДПСУ.

Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська спеціалізована прокуратура в сфері оборони Західного регіону.

