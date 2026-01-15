Володимир Зеленський та Сергій Стерненко домовилися про співпрацю

Сьогодні, 15 січня 2025 року, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч, без перебільшення, із культовим волонтером Сергієм Стерненко. Як повідомили пресслужби як Головнокомандувача, так і волонтера, було проговорено ряд важливих питань у різних напрямках і було прийнято рішення про співпрацю. Як стверджує Сергій Стерненко, він передав Президенту України як побажання від військових, так і скарги.

Зазначимо, Сергій Стерненко є прихильником негайних військових реформ в українському війську та викурення з Сил оборони України “советщини”, яка на четвертий рік повномасштабної війни з рф і досі присутня в армії.

Волонтер Сергій Стерненко став культовим завдяки своїм зборам на дрони для захисників, а його проєкт “Русоріз” щодня працює над перехопленням російсько-іранських шахедів.