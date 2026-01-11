Словаччина відмовилась надавати військову допомогу Україні

Президент Пеллегріні, прем’єр-міністр Фіцо та спікер парламенту Раші підтвердили свою єдність з ключових питань зовнішньої та внутрішньої політики. Вони погодилися з відмовою від військової підтримки України та необхідністю суверенного державного представництва.

Про це повідомляє словацьке видання Aktuality

Президент Словаччини Петер Пеллегріні, Голова Національної ради (НР) Словацької Республіки Річард Раші (Hlas-SD) та прем’єр-міністр Роберт Фіцо (Smer-SD) заявляють про згоду з фундаментальних питань, що стосуються інтересів Словацької Республіки на внутрішній та зовнішній арені. Водночас вони підтвердили коректні стосунки між собою, а також готовність і здатність конструктивно обговорювати можливі розбіжності в думках. Це випливає із заяв трьох найвищих конституційних чиновників після спільного обіду в суботу в Братиславському замку.

Коротко кажучи:

Троє найвищих представників Словацької Республіки заявляють про згоду з фундаментальних питань

Вони підтвердили свою готовність до відкритого та конструктивного діалогу

Словаччина не надаватиме Україні військової підтримки та позик

Вони хочуть єдино та сміливо висловлюватися з питань ЄС та суверенітету

«Роль трьох найвищих конституційних посадовців полягає в тому, щоб послати сигнал про те, що культурна політика, культивований діалог можуть бути реалізовані, і що три найвищі конституційні посадовці повинні знайти шлях один до одного та мати змогу знайти спільні позиції та спільні рішення для добробуту Словацької Республіки», – заявив президент. За його словами, сьогоднішня зустріч також підтвердила, що три найвищі конституційні посадовці разом здатні дуже відкрито, конструктивно та прагматично обговорювати всі питання.

Ставлення до іноземних країн

За словами президента, всі троє єдині в питанні військової кампанії США у Венесуелі, яку вони вважають грубим порушенням міжнародного права. Він також підтвердив домовленість про те, що Словаччина повинна мати представника на переговорах так званої коаліції охочих, при цьому думка Словацької Республіки залишається незмінною. Він наголосив, що країна не продовжуватиме підтримувати Україну військово, не надсилатиме жодних солдатів і не братиме участі в гарантіях великого кредиту від Європейської Комісії.

Усі троє заявили, що ЄС є життєвим простором для Словаччини, частиною якого вона хоче й надалі бути. Однак Фіцо зазначив, що Союз ніколи не переживав такої глибокої кризи. «Я б не хотів, щоб Словаччина бігала навколо, як поранена лань, у цій кризі, яку переживає Європейський Союз, і могла б стати жертвою значних зрушень, які можуть відбутися в Європі», – заявив він. Він також вказав на руйнування світового порядку та дотримання міжнародного права. За його словами, питання енергетичної безпеки також буде викликом.

Виклики для Словаччини

Тому прем’єр-міністр вважає важливим для Словаччини суверенно діяти в Європі та світі. «Я хочу закликати всю урядову коаліцію, незважаючи на те, що у нас також є внутрішні конфлікти, внутрішні суперечки, об’єднатися зараз і представляти сміливе, мужнє та суверенне державне представництво, яке захистить Словаччину в ці важкі часи», – заявив він. Він переконаний, що у випадку трьох найвищих конституційних посадовців консенсус щодо питань майбутнього Словаччини працюватиме без жодних компромісів.

«Звичайно, може бути закон, де президент скаже, що має іншу думку, тому він накладе на нього вето, бо таке життя, це право президента. Або партнер по коаліції може сказати мені, що в нього інша думка, але з питання суверенітету, статусу Словаччини, безпеки виживання нашої батьківщини, нашої країни, ми повинні об’єднатися. Поки опозиція готова бути частиною цієї кампанії на благо Словаччини, вона буде вітатися», – сказав прем’єр-міністр.

Внутрішні та зовнішні питання

Раші також підтвердив, що три найвищі конституційні посадовці можуть домовитися про вирішення серйозних проблем, які хвилюють Словацьку Республіку, чи то зовнішня політика, чи внутрішні питання. «Я не бачу жодних фундаментальних проблем, і ми маємо спільні та схожі погляди з багатьох питань», – зазначив він.

Він додав, що вони також обговорили, наприклад, функціонування Вишеградської четвірки та Славковського формату. «Наша позиція чітка, ми шукатимемо спільну мову з цими країнами та намагатимемося діяти разом у вирішенні викликів», – сказав він. Також обговорювалося функціонування парламенту. «Я хочу підтвердити, що внесення змін до Закону про Регламент буде і має бути першим пунктом порядку денного наступного засідання», – сказав Раші.

У рамках внутрішньодержавних тем троє найвищих конституційних посадовців також обговорили економічні питання, що стосуються Словаччини найближчим часом, такі як завершення програми «План відновлення та стійкості». У цьому контексті Президент високо оцінив підхід словацького уряду до економічного зростання та збільшення доходів працюючих. Водночас вони також поінформували один одного про заплановані закордонні поїздки та заходи у 2026 році, а також про прийоми іноземних конституційних посадовців у Словаччині.