Кирило Буданов: “Корупція в системі ТЦК та СП, а також СЗЧ у військах — проблеми, які впливають на нашу обороноздатність”

Корупція в системі ТЦК та СП, а також СЗЧ у військах — проблеми, які впливають на нашу обороноздатність.

Провів розширену нараду з керівництвом Генерального штабу, Сухопутних військ, ВСП та очільниками правоохоронних органів країни. На порядку денному — протидія корупційним проявам у системі ТЦК та СП і питання СЗЧ в армії.

Зловживання посадовими обов’язками та підрив військової дисципліни — неприпустимі. Вивчаємо проблематику цих питань та готуємо зрозумілі й ефективні рішення.

Про це повідомив Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов.