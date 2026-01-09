3 людини загинули, 18 — травмовані, серед них 5 рятувальників, унаслідок нічної атаки на Київ

Ворог завдав ударів по житлових районах столиці. Зафіксовано пожежі та пошкодження житлових будинків, цивільних і промислових об’єктів.

У Дарницькому районі після влучання в багатоповерхівку загорілися верхні поверхи та автомобілі. Під час повторного обстрілу травмовано 5 рятувальників — їм надається допомога.

У Дніпровському районі в одному з будинків виявлено двох загиблих.

Пожежі та руйнування також зафіксовані в Деснянському, Печерському та Шевченківському районах.

Рятувальники працюють на місцях, триває ліквідація наслідків.

Інформація уточнюється.