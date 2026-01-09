fbpx
Московити скинули на Львів “балістику”

За інформацією Повітряних сил, удар по Львову було завдано балістичною ракетою. Повітряна ціль рухалась по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину — це надвисока швидкість.

Це перший випадок застосування такого типу удару по Львову за час повномасштабної війни. Місто розташоване менш ніж за 70 кілометрів від кордону з Європейським Союзом. Це чіткий сигнал для наших міжнародних партнерів: війна росії не зупиняється перед жодними кордонами.

Тим часом міноборони ворога заявляє, що цей Орєшнік нібито «помста» за вигадану атаку на дачу російського диктатора.

