Московити скинули на Львів “балістику”

За інформацією Повітряних сил, удар по Львову було завдано балістичною ракетою. Повітряна ціль рухалась по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину — це надвисока швидкість.

Це перший випадок застосування такого типу удару по Львову за час повномасштабної війни. Місто розташоване менш ніж за 70 кілометрів від кордону з Європейським Союзом. Це чіткий сигнал для наших міжнародних партнерів: війна росії не зупиняється перед жодними кордонами.

Тим часом міноборони ворога заявляє, що цей Орєшнік нібито «помста» за вигадану атаку на дачу російського диктатора.