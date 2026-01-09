В Україні процвітає нелегальний ринок дичини

Зазначимо, що від початку повномаштабної війни з рф з лютого 2022 року під час воєнного стану в Україні діє майже повна заборона полювання, встановлена рішеннями органів влади та військових адміністрацій, тому автоматично вся дичина на ринках України є продуктом браконьєрства.

В Україні діє загальна заборона полювання під час воєнного стану через мінну небезпеку та для запобігання диверсіям, хоча в окремих областях є винятки для регулювання чисельності хижаків чи санітарного відстрілу за спеціальними дозволами.

Перебування зі зброєю в угіддях без дозволу прирівнюється до браконьєрства. Заборонено полювання без дозвільних документів, у заборонених місцях та забороненими знаряддями та способами. Браконьєрство в Україні карається статтями Кримінального (ККУ) та Адміністративного (КУпАП) кодексів України, зокрема за незаконне полювання згідно ст. 248 ККУ штрафи від 17 000 до 51 000 грн або обмеження волі, а за незаконне зайняття промислом згідно ст. 249 ККУ – штрафи або позбавлення/обмеження волі з конфіскацією знарядь.

Не зважаючи на заборону полювання, по всій Україні можна зустріти дичину в меню ресторанів, а інтернет – ринок взагалі заповнений незаконно здобутою дичиною, її продають як на платформах типу ОЛХ, а також наявні сотні сайтів, де можна вільно придбати м’ясо лося, оленя, козулі та кабана.

Окрім того, що їсти м’ясо тварин вбитих браконьєрським способом – це аморально, але є і небезпека для здоров’я споживача, адже зараз серед диких тварин велика кількість хворих на різні інфекційні захворювання. Нагадаємо вам, що нещодавно ми повідомляли про африканську чуму у кабанів на Прикарпатті.