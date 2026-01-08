Cуд випустив закарпатського нардепа Нестора Шуфрича під заставу: сума не маленька

Суд ухвалив рішення звільнити з під варти нардепа Нестора Шуфрича під заставу. Про це повідомив адвокат Шуфрича Віктор Карпенко, передає видання «Телеграф».

«Є ухвала Київського апеляційного суду від 6 січня. Дійсно прийняли рішення, що до запобіжного заходу, у вигляді тримання під вартою, внесли альтернативу з внесенням застави в 33 мільйони 280 тисяч гривень. Коли клієнт внесе ці гроші, він має право вийти під заставу», – підтвердив адвокат.

За словами Карпенка, захисту Шуфрича поки невідомо коли саме буде внесена застава і чи буде внесена взагалі.

«Це ж сталося у вівторок, а сума не маленька», – додав адвокат.



В свою чергу, син нардепа Олександр Шуфрич, повідомив виданню, що зараз служить в ЗСУ і виконує завдання в зоні бойових дій, то ж не має можливості відвідувати суди батька.

Однак Олександр Шуфрич не має сумнівів, що заставу за батька внесуть.

«Я більш ніж впевнений, що якщо рішення прийнято і воно вступило в законну силу, то, звичайно, у батька є достатньо людей, які були готові за нього поручитися, навіть до цього рішення. Соратники по партії брали його на поруки, серед них є задекларовані доларові мільйонери. І якщо вони проявлять політичну солідарність, напевно, вони внесуть за нього заставу. Так, я думаю, зробив би він по відношенню до них. Мій батько завжди намагався заступатися за своїх соратників», – пояснив «Телеграфу» Олександр Шуфрич.

На думку сина відомого політика, його батька вже надто довго тримають в СІЗО.

Нагадаємо, що Нестора Шуфрича звинувачують у державній зраді, роботі на агентурну мережу ФСБ та веденні підривної діяльності в інформаційній сфері. З вересня 2023 року політик утримується в СІЗО.