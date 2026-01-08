В Карпатах православні освятили воду в урочищі водоспаду Шипіт

У суботу, 6-го січня 2026-го року, у день великого християнського свята Богоявлення – Хрещення Господнього, біля каплиці ікони Пресвятої Богородиці “Живоносне Джерело” в урочищі водоспаду Шипіт відбулося урочисте освячення Йорданської води.

З благословення єпископа Ужгородського і Закарпатського Варсонофія, протоієреєм Василем Калічиним був звершений чин Великого освячення води, під час якого всі присутні прославили Господа, Який освятив води Йордану, та випросили Божого благословення для своїх родин і для всієї України.

Ця молитва серед величної краси Божого творіння стала особливим духовним пережиттям, наповненим миром, вірою та надією. Після богослужіння віряни мали можливість набрати освяченої Йорданської води як знак Божої благодаті, духовного укріплення та небесного заступництва.

Водоспад Шипіт узимку 2026 року залишається одним із наймагічніших місць Закарпаття. Коли вдаряють сильні морози, 14-метровий потік частково замерзає, перетворюючись на вигадливу крижану скульптуру, крізь яку продовжує “шепотіти” вода.