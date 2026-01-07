Ядерна зброя – це єдина гарантія безпеки для України в майбутньому, принаймні так вважають багато високопоставлених українських військових та представників спецслужб.

В 2026 році можна впевнено сказати, що Україна, якщо не буде володіти ядерною зброєю, то стане значно ближче до цього, хоча б через призначення генерала Кирила Буданова на посаду Керівника Офісу Президента України та звільнення його попередника Андрія Єрмака, який був цинічним баригою та не дбав про безпеку Української нації, а руками Міндічів та різних Цукерманів влаштовував мародерство держави.

Нагадаємо, що у грудні 1994 року Українська влада в Будапешті офіційно відмовилася від ядерної зброї, а натомість отримала фантіки або як його називали “Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї” від США, Великобританії та росії, що рівно в той день зробило відлік російсько – української війни неминучим.

Так, в 2014 році російська федерація розпочала війну, окупацію та анексію щодо України, за якою Захід та США лише спостерігали. Отже визнання Будапештського меморандому як такого, що втратив чинність є обов’язковою, і це добре розуміють молоді українські генерали та дипломати.

Є велика надія, що в 2026 році проведеться велика робота у цьому напрямку. Критики звісно будуть розповідати, що це дорого та нереально, приводити сотні доказів чому ядерки не потрібно Україні та тому подібне. Але факт, що зброя та сильна українська армія – це єдиний реальний гарант безпеки, а ядерна зброя, яка діставатиме до москви та петербурга – це 100 відсотків стримування в майбутньому збройної агресії російської федерації щодо України, не зважаючи, навіть, на той факт, що можливо буде підписане перемир’я. Ми не віримо росіянам, що через декілька років, коли вони вироблять ще більше зброї та проведуть приховану мобілізацію, вони знову не нападуть на Ураїну і не почнуть бомбити мирні міста і села, вбиваючи українців. Цьому нас навчила АТО у 2014 році, коли конфлікт заморозили, а вже у лютому 2022 року росія з новими силами здійснила повномасштабне вторгнення на територію України.