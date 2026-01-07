Стало відомо в якому регіоні України найдорожча кава

41 гривня за еспресо. Саме така наразі середня ціна на філіжанку базової кави в Україні. За рік вартість задоволення поласувати кавою подорожчало на 17%, а від початку повномасштабної війни — майже удвічі.

Найдорожче еспресо нині на Львівщині: в середньому, 47 грн за чашку. Водночас Одещина, яка два роки поспіль очолювала рейтинг, спустилась на друге місце — 45 грн. Найнижчі ціни вже третій рік фіксують на Хмельниччині – 33 грн за еспресо. У Запорізькій та Кіровоградській областях чашка кави коштує близько 35 грн.

Найбільше річне зростання ціни зафіксоване на Сумщині: +26%, хоча середня вартість там залишається нижчою за загальноукраїнську.