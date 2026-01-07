Очільник Львівщини звинуватив Садового у популізмі

Голова Львівської ОВА розкритикував мера Львова за заяви про “відключення лікарень та транспорту”, наголосивши, що громади мали понад рік для підготовки генераторів і резервних схем. За словами Козицького, перекладання відповідальності на уряд після факту не вирішує проблему й не додає енергії в мережу.

Економічно вразливі верстви населення найбільш схильні підтримувати популізм. Жінки підтримують в середньому на 0,4-0,5 популістських пропозицій більше, ніж чоловіки. Що меншим є населений пункт, тим більшою є підтримка популізму: мешканці смт та міст із населенням до 500 тис. підтримують в середньому на 0,2 популістські пропозиції менше, ніж мешканці сіл; а у мешканців міст із населенням понад 500 тис. підтримка популізму на 0,4-0,5 менша, ніж у селян.

Бідніші також більш ласі до пустих обіцянок: люди, чиї домогосподарства мають сукупний дохід більше 20 тис. грн на місяць, підтримують в середньому на 0,4-0,5 популістських пропозицій менше, ніж ті, чиї сім’ї живуть на 3 тис. грн. в місяць. Але зауважимо, що різниця між реалістичними оцінками нереальних обіцянок між бідними і заможними – незначна.

Ми бачимо, що люди з менших населених пунктів мають гірші можливості щодо якості освіти, працевлаштування, рівня доходів та заощаджень.

Жінки загалом також мають нижчий рівень доходів, ніж чоловіки, а також через певні стереотипи про роль жінок у суспільстві можуть мати менше можливостей, ніж чоловіки. Міжнародні дослідження також простежують чіткий зв’язок між економічною незахищеністю та підтримкою популізму, тому такі результати в Україні є очікуваними. Ймовірно, ці групи населення схильні підтримувати популізм, тому що поточна політика для них працює найгірше, тож вони менше втрачають, підтримуючи політиків, які роздають нереалістичні обіцянки.

Для зменшення підтримки популізму серед населення та для того, щоб відповідальна державна політика користувалася більшою підтримкою, найбільш вразливим групам потрібно приділяти увагу при плануванні та впровадженні змін. Економічне зростання має наповнювати холодильники усіх верств населення