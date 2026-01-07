Ексклюзив: США захопили російський танкер Marinera￼

Попри погрози Кремля та направлення на супровід підсанкційного танкера російських бойових кораблів, США взяли танкер Marinera на абордаж.

США все ж таки вирішили захопити підсанкційний танкер, який підняв російський прапор та перейменувався на Marinera, який рухався у бік Мурманська від Венесуели та супроводжувався понад два тижні. Наразі танкер мав знаходитись поряд з берегами Великої Британії.

Про його захоплення з опорою на власні джерела повідомляє Reuters. А за кілька хвилин до цього у мережі з’явились фото легкого вертольота MH-6 Little Bird з готовими до висадки десантом, який завис над танкером. Водночас навряд захоплення такого корабля здійснювалось силами лише кількох спецпризначенців.

Ця операція була проведена попри те, що РФ направила на захист цього танкера свої кораблі, включно з підводним човном. А також попри дуже наполегливі заяви Кремля, який попереджував не чіпати цей танкер.

Захоплення, яке може посилити напруженість у відносинах з Росією, сталося після того, як танкер, спочатку відомий як Bella-1, прослизнув крізь морську «блокаду» американських танкерів, що перебувають під санкціями, та відхилив спроби Берегової охорони США піднятися на нього.





Посадовці, які говорили на умовах анонімності, повідомили, що операцію проводила Берегова охорона та американські військові.

Схоже, що це вперше за останній час, коли американські військові намагалися захопити судно під російським прапором.

Танкер, відомий тепер як Marinera, є черговим танкером, який став ціллю Берегова охорона США з початку кампанії тиску президента США Дональда Трампа проти Венесуели.

Окремо, як повідомили агентству Reuters офіційні особи США, Берегова охорона США перехопила ще один танкер, пов’язаний з Венесуелою, у водах Латинської Америки, оскільки США продовжують запроваджувати морську «блокаду» суден з Венесуели, на які поширюються санкції.

Ці дії відбулися лише через кілька днів після того, як американський спецназ увірвався до Каракаса на світанку в суботу в рамках смертоносного рейду з метою захоплення президента Ніколаса Мадуро та його транспортування до Сполучених Штатів. Американські військові передали його федеральній владі для судового переслідування за звинуваченнями у ймовірному незаконному обігові наркотиків.

Високопосадовці Венесуели назвали захоплення Мадуро викраденням людини та звинуватили США у спробі викрасти величезні запаси нафти країни, які, за оцінками, є найбільшими у світі.