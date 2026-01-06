В Чехії зник 36 – річний українець із Львівщини: рідні просять допомоги у пошуках

Вчора зник Ворона Михайло, водій автобуса Катовіце – Антверпен висадив його вночі в Локет недалеко від Праги, а зв’язку з ним немає. Як повідомила його сестра Оксана Хомик, чоловік зростом 173 см, вагою десь 90 кг, був одягнений в куртку чорну з білим і джинси.

Михайло Ворона народився 30.03.1989 р. в с. Добрівляни Стрийського р-ну Львівської обл. Як повідомляє Оксана Хомик, брат їхав до неї в Бельгію і по дорозі зник. Вони вже написали заяву про зникнення в поліції Чехії.

Якщо хтось володіє будь-якою інформацією чи бачив цю людину, то просимо вас зателефонуйте +380986110727 або повідомте поліції Чехії.

Допоможіть знайти людину, бо сестра дуже переживає і плаче, а вдома в Україні з горя пробивається мама.