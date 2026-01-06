В Карпатах місцеві жителі натрапили на трупи диких кабанів (ФОТО)

Ймовірно, спалах африканської чуми свиней виявлено у прибережній смузі (лузі) на межі сіл Кобаки і Рибне Рожнівської громади на Косівщині. Про випадок ветеринарну службу, старостат і відповідні інстанції повідомили місцеві жителі, котрі побачили неприємну картину, випадково опинившись поблизу місця смерті диких кабанів.

Оперативно прибулі на місце фахівці виявили декілька трупів тварин. Відібрано патматеріал для експертизи, здохлу звірину утилізовано (спалено), а рештки захоронено у визначеному місці. Спеціалісти ветеринарної служби наразі проводять розʼяснювальні і карантинні заходи серед населення щодо недопущення розповсюдження зарази.

За даними начальника Косівського відділу Івано-Франківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини Юрія Кристиняка, у загиблих тварин підтверджено діагноз: «африканська чума диких свиней».

Небезпека заборони полювання полягає у зростанні чисельності хижаків (що веде до епідемій сказу, африканської чуми свиней та збитків аграріям), занепаді мисливських господарств та збільшенні браконьєрства як альтернативи регулюванню, а також втраті доходів для господарств, які могли б підтримувати екосистеми та червонокнижних тварин через лімітований відстріл та трофеї. Хоча були й позитивні ефекти, загалом повна заборона призводить до дисбалансу, а не до покращення екології.