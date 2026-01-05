Чи стане Степан Гіга Героєм України (посмертно)?

Донька народного артиста України Степана Гіги Квітослава просить підписати петицію на сайті Президента щодо присвоєння її батьку звання Героя України (посмертно)

Прошу вас підписати та максимально поширити петицію №257302 про присвоєння звання Героя України моєму батькові — народному артисту України Степану Гізі.

Упродовж десятиліть він віддано служив українській пісні в часи, коли нашу культуру намагалися витіснити й знецінити. Його творчість зберегла українську мову, національну ідентичність та віру в себе для мільйонів слухачів. Степан Гіга — це більше ніж артист. Це постать, яка формувала українську естраду, об’єднувала людей і стала голосом цілого покоління.

Підтримка цієї петиції — це справедливе державне визнання його внеску в культуру та історію України. Будь ласка, підпишіть за цим посиланням!