Чи стане Степан Гіга Героєм України (посмертно)?

  • admin
Донька народного артиста України Степана Гіги Квітослава просить підписати петицію на сайті Президента щодо присвоєння її батьку звання Героя України (посмертно)

Прошу вас підписати та максимально поширити петицію №257302 про присвоєння звання Героя України моєму батькові — народному артисту України Степану Гізі.

Упродовж десятиліть він віддано служив українській пісні в часи, коли нашу культуру намагалися витіснити й знецінити. Його творчість зберегла українську мову, національну ідентичність та віру в себе для мільйонів слухачів. Степан Гіга — це більше ніж артист. Це постать, яка формувала українську естраду, об’єднувала людей і стала голосом цілого покоління.

Підтримка цієї петиції — це справедливе державне визнання його внеску в культуру та історію України. Будь ласка, підпишіть за цим посиланням!

