Чех написав відкритого листа послу України Василю Зваричу, у якому публічно перепросив за слова спікера чеського парламенту Томіо Окамура

У Чехії несподівано прозвучав голос, який став контрапунктом до гучних заяв політиків. Антонін Коларж — вчитель і староста невеликого села Семнєвіце — написав відкритого листа послу України Василю Зваричу, у якому публічно перепросив за слова спікера чеського парламенту Томіо Окамура. У своїй новорічній промові Окамура розкритикував підтримку України, чим викликав хвилю обурення як усередині країни, так і за її межами.

Лист Коларжа — спокійний за тоном, але жорсткий за змістом — апелює не до поточної політики, а до історичної пам’яті. Він проводить пряму паралель із 1938 роком, коли Чехословаччина стала жертвою політики умиротворення агресора. Тоді компроміс коштував державі свободи. Сьогодні, пише Коларж, схожа логіка звучить знову — і саме тому мовчати не можна.

Цей жест не залишився приватним. Лист швидко розійшовся мережею й зібрав підтримку тисяч людей — звичайних чехів, які захотіли зафіксувати просту річ: слова Окамури не говорять від імені всієї країни. Коларж окремо наголошує, що значна частина чеського суспільства поважає Україну, співчуває її втратам і вважає допомогу необхідною не лише з моральних, а й з історичних причин.

Реакція на скандал вийшла за межі громадянського жесту. Посол України подякував за підтримку, а президент Чехії Петр Павел публічно засудив заяви спікера парламенту. Опозиційні сили пішли далі — вони вимагають відставки Окамури, вказуючи, що подібна риторика підриває міжнародну репутацію Чехії та суперечить її історичному досвіду.

У цій історії важливі не лише політичні наслідки. Важливий сам факт: у момент, коли офіційні голоси звучать холодно або двозначно, слово бере вчитель із маленького села. І нагадує, що історія — це не абстракція з підручника, а пам’ять, за яку щоразу доводиться відповідати.