Ні для кого не секрет, що СБУ за останні роки повномаcштабної війни активно наводила лад зs зрадниками України, які прикривають пагони фсб священною рясою. Так, з 2022 року по всій території України – від Заходу до Сходу, від Півночі до Півдня затримували попів різних статусів і чинів, а велика частина з них були коректировщиками ракет та дронів рф.

Сьогодні, 5 січня, 2025 року з посади голови СБУ України звільнено генерал – лейтенанта Василя Малюка, і цю подію вже святкують пропагандисти російської православної церкви в Україні з фсбшних проєктів : Перший Козацький та Спілки православних журналістів. Також не забарилась і православна активістка московського патріархату Катерина Кохановська, яка розкритикувала всіх українських військових, які висловлювали підтримку Василю Малюку, а в цьому списку багато достойних воєначальників таких як генерал Драпатий, Роберт Бровді, командир АЗОВа Редіс, Дмитро Ярош та багато інших.

Зрадники з московського патріархату думають, що щось зміниться в їхньому житті від приходу того чи іншого голови СБУ, але ж ні, адже це народ України дав жовту картку представникам рпц в Україні, тому що агентам кремля не місце в Україні.