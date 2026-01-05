Поблизу Львова в ДТП загинув молодий офіцер

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди трагічно загинув поліцейський з Львівщини Назар Наум

Назарові було 20 років. З 2025 року він служив оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №1.

Від перших днів служби він зарекомендував себе як відповідальний, ініціативний і вмотивований працівник, брав участь у розкритті тяжких та особливо тяжких злочинів. Колеги згадують Назара як щиру, відкриту людину, справжнього професіонала.

Його життя обірвала ДТП, яка сталася вночі поблизу Львова. Від отриманих травм поліцейський загинув на місці.

Керівництво та особовий склад поліції Львівської області висловлюють щирі співчуття рідним, близьким і друзям загиблого.

Вічна пам’ять. Назавжди в строю…