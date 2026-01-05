Лідер “Братства” Дмитро Корчинський прокоментував ситуацію, яка нині стоїть довколо голови СБУ Василя Малюка.

Малюк – дуже симпатична і сильна особистість, який перетворив СБУ на одну з найкращих спецслужб світу.

Проте, москва намагається використати наші симпатії до Малюка, щоб облити брудом його першого заступника, героя України Поклада.

На жаль, багато хто з українських пасивних гомосексуалістів підключився до цієї підлої антипокладівської кампанії.

Поклад також, як і Малюк, є історичною особистістю. Він є одним з найкращих оперативників світу і талановитим очільником оперативної роботи.

Його зусиллями були проведені тисячі диверсій та «усунень» в РФ. Він також є найкращим керівником контррозвідки.

Звертаю вашу увагу на те, що наша контррозвідка є кращою, ніж московицька, ніж американська та ніж усі європейські.

Також, не варто забувати, що Україна значно ефективніше здійснює диверсії в середині РФ, ніж вони у нас.

Це, значною мірою, є заслуга Поклада.

Також він ніколи не цікавився комерційними схемами і не був задіяний в них.