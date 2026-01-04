Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо засудив військові дії США у Венесуелі

Міжнародна спільнота опинилася перед новим викликом: військові дії США у Венесуелі, на думку Фіцо, є ще одним доказом розпаду світового порядку, сформованого після Другої світової війни.

«Міжнародне право фактично не працює, а військова сила використовується без мандату Ради Безпеки ООН. Ті, хто сильний, роблять що завгодно для просування власних інтересів», — заявив глава уряду Словаччини.

Прем’єр підкреслив, що його країна рішуче відмовляється від порушень міжнародного права, як це було у випадках війни в Іраку, заперечення Косово як суверенної держави, використання російської військової сили в Україні та оцінки ситуації у Газі.

«Ці події викликають велике питання до реакції Європейського Союзу: чи засудить ЄС напад на Венесуелу так само, як війну в Україні, або залишиться в позиції подвійних стандартів?» — додав прем’єр.