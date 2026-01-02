У своїй новорічній промові спікер нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура знову виступив проти надання зброї Україні.

Про це, як пише “Європейська правда”, повідомляє Ceske Noviny.

Окамура зазначив, що кабінет міністрів ANO, SPD і “Автомобілістів” буде прагматичним урядом, який діятиме в інтересах чеських громадян і компаній.

“Ми не можемо використовувати гроші, що належать чеським пенсіонерам, інвалідам та сім’ям з дітьми, для купівлі зброї та відправлення її для продовження абсолютно безглуздої війни”, – заявив Окамура.

“Ми не можемо віддавати гроші наших громадян іноземним громадянам тільки тому, що цього хоче провоєнна пропаганда”, – зазначив він.

Він побажав усім здоров’я і миру. “Я вірю, що наша республіка зійде з брюссельського поїзда, який, незважаючи на попередження уряду США, прямує до Третьої світової війни”, – сказав Окамура.

За його словами, Західна Європа планує виробляти і продавати зброю в борг, який вона бере на себе. “Я розумію, що для Заходу добре, коли ми платимо західним збройовим компаніям за неефективну зброю, якій росіяни навіть не дадуть доїхати до фронту”, – сказав глава Палати депутатів.



“Гроші течуть у всіх напрямках, і кожен отримує щось від цього бізнесу. Західні компанії та уряди, а також українські злодії навколо хунти Зеленського, які будують туалети із золота”, – різко висловився він про президента України Володимира Зеленського та його оточення.

“Нехай крадуть, але не в нас, і нехай така країна не буде в Європейському Союзі”, – додав Окамура.

Окамура також заявив у своїй промові, що бажає всім, щоб пандемія, кліматична або провоєнна істерія не повторилися. “Коли ми знімемо наші чорно-білі окуляри, ви з подивом виявите, що світ неймовірно барвистий. Ви побачите, що CO2 є дуже корисним і необхідним газом. Ви побачите, що з вірусами можна жити, так само як ми жили з ними сотні тисяч років. І ви також побачите, що якщо російський газ не зашкодив американцям чи німцям, які навіть перенесли свої заводи до Китаю, щоб слідувати за ним, то очевидно, що він не зашкодить і нам”, – додав він.

Уже в листопаді новообраний голова Палати депутатів Чехії (нижньої палати чеського парламенту) Томіо Окамура наказав зняти український прапор з будівлі нижньої палати.

Крок Окамури викликав негайну політичну реакцію: опозиційні партії назвали цей крок “ганебним жестом” і вивісили українські прапори у своїх офісах у Палаті депутатів.

Посол України в Чехії Василь Зварич назвав слова спікера нижньої палати чеського парламенту на адресу українців «образливими й сповненими ненависті». У Міністерстві закордонних справ цю заяву розцінюють як особисту позицію Окамури, сформовану під впливом російської пропаганди.

«Слова, які він дозволив собі щодо моїх співвітчизників та України, зокрема щодо демократично обраного керівництва Української держави, є негідними й абсолютно неприйнятними. Вони суперечать принципам демократичного суспільства й цінностям, на яких ґрунтується Чеська Республіка як невіддільна частина європейської спільноти», — заявив Зварич.

Дипломат очікує, що чеська влада й громадянське суспільство нададуть заявам посадовця «належну оцінку».