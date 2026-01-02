Президент України офіційно призначив Керівника Офісу Президента та очільника ГУР МО

Кирило Буданов призначений керівником Офісу президента України, а Олег Іващенко очолив Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.



Відповідні укази підписав Президент України Володимир Зеленський.

Указом №3/2026 президент звільнив Кирила Буданова з посади начальника ГУР Міноборони. Указом №5/2026 Буданов призначений на посаду голови ОПУ.

Указами №6/2026 та №7/2026 Зеленський звільнив Олега Іващенка з посади голови Служби зовнішньої розвідки і призначив його очільником ГУР.

28 листопада Президент Володимир Зеленський заявив, що керівник ОПУ Андрій Єрмак подав у відставку. Невдовзі на сайті президента зʼявився відповідний указ. Це відбулось на тлі обшуків НАБУ помешкання Єрмака у межах операції “Мідас” — розслідування щодо розкрадань в Енергоатомі.

30 грудня 2025 року Зеленський повідомив, що обрав кандидатуру на посаду очільника Офісу президента та анонсував кадрові ротації серед керівників обласних військових адміністрацій.