Громадянин рф, член священного синоду рпц Паканич, керуючий справами УПЦ мп “стурбований” через можливий візит Папи Римського у Київ

Керуючий справами УПЦ московського патріархату, громадянин росії, та член священного синоду рпц митрополит Антоній (Паканич) прокоментував можливий візит папи римського Лева до Києва.

В інтерв’ю сербському порталу «Живот Цркве» («Життя Церкви») владика зазначив, що сам понтифік неодноразово підкреслював: його приїзд до Києва можливий лише за умови встановлення миру.

Керуючий справами УПЦ мп підкреслив, що з православної точки зору жоден візит предстоятеля РКЦ на територію традиційної православної присутності не може вважатися повністю нейтральним.

