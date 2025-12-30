Кремль звинуватив Україну в атаці на резиденцію Путіна й пообіцяв удар у відповідь

Україна в ніч на 29 грудня здійснила атаку безпілотниками на держрезиденцію Путіна в Новгородській області, заявив міністр закордонних справ РФ Лавров. За його словами, в атаці було задіяно 91 безпілотник, усі вони збиті.

Лавров зазначив, що РФ не має наміру виходити з переговорного процесу через цю атаку ЗСУ, однак перегляне позицію «з урахуванням остаточного переходу київського режиму до політики державного тероризму».

Російський міністр також додав, що «об’єкти і час удару у відповідь на атаки на держрезиденцію Путіна визначено».