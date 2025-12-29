На Закарпатті СБУ наводило лад в ТЦК: обшуки по всій області

У понеділок, 29 грудня, у керівництва Закарпатського обласного ТЦК та СП, а також працівників центру комплектування проходять обшуки. Їх проводить СБУ та поліція.

У прессужбі СБУ підтвердили проведення обшуків у рамках кримінального провадження за фактом незаконного позбавлення волі громадян України (ст. 146 ККУ). Наразі інших деталей спецслужба не повідомила, пообіцявши надати більше інформації згодом.

За даними журналіста Віталія Глаголи, обшуки проходять у начальника Закарпатського обласного ТЦК та СП Андрія Савчука.

Раніше начальнику Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Андрію Савчуку оголосили неповну службову відповідність. За інформацією місцевого журналіста Віталія Глаголи, на роботу Закарпатського ТЦК надходили численні скарги.

Також Віталію Глаголі близько 15:00 29 грудня вдалося зафіксувати на відео, як одна з груп працівників СБУ покидає будівлю міського ТЦК в Ужгороді після проведення слідчих дій. Однак досі продовжуються слідчі дії в інших ТЦК та СП по всій Закарпатській області, зокрема в у Мукачеві, Сваляві, Воловці та інших районних підрозділах ТЦК.

Крім цього, за даними журналіста, обшуки проводилися за місцями проживання керівників ТЦК, зокрема у керівника Закарпатського обласного ТЦК Андрія Савчука та інших посадовців військкомату – Миколи Мигалейка, Андрія Олещука, В’ячеслава Дворського та Ігоря Павлова.

