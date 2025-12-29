“Бетон не витримав, а не люди”: кіборг пригадав бої за ДАП у грудні 2014

Український військовий з позивним “Кримський” поділився спогадами про оборону від путінської орди ДАПу.

“Грудень 2014. Донецький аеропорт. 11 років. Ніхто з нас тоді не знав слово СЗЧ. Ми не могли уявити, що можна відмовитись і не поїхати туди.

В жовтні- листлпаді 2014 я з заздрістю дивився на десантників які сідали на броню і мчали по злітній смузі в термінал. Я боявся, що в мене не вистачить духу поїхати туди. Там було страшно, але попасти туди ми вважали за честь.

В ті місяці увага всієї країни була прикута до Донецького аеропорту. В кожному випуску новин розповідали про Кіборгів – міцніших за бетон. Таких запеклих боїв, як були там впродовж довго часу Україна ще не знала.

ДАП показав кацапам що таке український дух!” – розповів військовий.

Бої за Донецький аеропорт (ДАП) тривали 242 дні — з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року. Оборона стала символом незламності українських воїнів, яких за стійкість назвали «кіборгами».

Крилаті вислови про Донецький аеропорт (ДАП) пов’язані з незламністю, героїзмом «кіборгів», їхньою стійкістю, що “бетон не витримав, а не люди”, а також із жахливими умовами, які перетворювали їх на надлюдей, де “найстрашніше – дорога у ДАП і розвантаження БТР”, і з усвідомленням смерті на ранньому етапі, що дало силу, а також з незламним українським духом, що проявлявся навіть у колядці в 24-градусний мороз.