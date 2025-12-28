Генерал Віктор Муженко відповів Андрію Білецькому

Нещодавно, колишній главком ЗСУ Віктор Муженко розкритикував командира третього армійського корпусу бригадного генерала Андрія Білецького.

Після чого відповідь Муженку пішла від молодих українських офіцерів, які назвали Муженка “савковим” генералом.

Віктор Муженко натякнув, що всі ті хто його критикує є “політичними”.

“Історичний і військовий досвід свідчить, що політизація будь-якої армії призводить, зрештою, до її розвалу і як наслідок – самознищення держави, яку вона повинна захищати.

У теперішній російсько-українській війні, саме армія є гарантом суверенітету України. Армія зміцнює державу і здатна самостійно подолати будь-які кадрові проблеми за умови невтручання у ці процеси некомпетентних і корумпованих політиків.

Єдність армії на основі довіри, професіоналізму і служінню Українському народу і є фундаментом державної нації.” – написав Муженко у ФБ.