Вторгнення Росії в Україну

26 грудня у Житомирі попрощалися з 4-річною Крістіною Соловйовою, яку вбив путін

Дівчинка народилася 6 серпня 2021 року. Під час російського обстрілу Житомирщини 23 грудня дівчинка разом із родиною перебувала у власному будинку.

Внаслідок вибуху оселю повністю зруйнувало. Батьки доправили дитину до лікарні, однак медикам не вдалося врятувати її життя.

Старшу сестру Злату госпіталізували, нині вона вже виписана з медичного закладу та отримує психологічну допомогу.

Родині Соловйових із міського бюджету виділили матеріальну допомогу в розмірі 100 тисяч гривень.

Щирі співчуття родині. Світла памʼять дівчинці

