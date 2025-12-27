Залужний і Буданов очолили рейтинг довіри українців

Про це свідчать результати соцдослідження компанії SOCIS, проведеного в період з 12 по 18 грудня 2025 року в межах моніторингу громадської думки.

Найвищий рівень довіри зафіксовано до Валерія Залужного – 75,7% опитаних громадян.

Майже не поступається йому очільник воєнної розвідки Кирило Буданов, рівень довіри до якого становить 71,5%.

Окрім лідерів рейтингу, значний рівень довіри серед українців мають й інші відомі військові командири. Зокрема, до переліку увійшли Андрій Білецький (53,8%), командир «Азову» Денис Прокопенко (47,7%), Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (42,6%), командувач оперативного угруповання Михайло Драпатий (38,5%), командир підрозділу «Птахи Мадяра» Роберт Бровді (36,5%) та командир 65-ї ОМБр Кирило Верес (34,7%).

Раніше експерти уже звертали увагу на те, що за результатами осінніх хвиль опитувань, рейтинг довіри до Кирила Буданова демонструє найвищі темпи зростання порівняно з аналогічними показниками Валерія Залужного та Президента України Володимира Зеленського.