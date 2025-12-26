26 грудня 1974 року в “совку” відмінили кріпацтво

26 грудня 1974 р. у СРСР оголошено про видачу паспортів сільським жителям. До того селяни – кріпаки не мали права на виїзд за межі колгоспу. Пам’ятайте, українці, про радянське кріпацтво !В колгоспах дуже важко селяни гарували,Без вихідних на полях з світанку працювали,
Заробляли не гроші, їм писали трудодні,
Ставилась « палочка» за пророблені ними дні.
Людям за роботу давали облігації,
Гроші не платили, нищили нашу націю,
Тяжко жилось колгоспникам в радянські роки,
Люди були безправні, державні кріпаки!
За рахунок підсобного господарства – живи,
Ще воєнні займи, облігації – бери!
Податок на всі фруктові дерева – платили,
Натурподаток: яйця, шкури – носили!
У селах запровадили радянське кріпацтво,
Де було приховане від світу – страшне рабство!
Безправний селянин паспорта мати не смів,
Морений голодоморами, – гірш раба жив!
Лише в 1966 колгоспникам трудодні відмінили,
А в 1974 році в селах людям паспорти вручили.
Пам’ятайте, українці, як нас трамбували,
Потрібно, щоб історію Ви не забували!
Жанна Франчук