26 грудня 1974 року в “совку” відмінили кріпацтво

26 грудня 1974 р. у СРСР оголошено про видачу паспортів сільським жителям. До того селяни – кріпаки не мали права на виїзд за межі колгоспу. Пам’ятайте, українці, про радянське кріпацтво !В колгоспах дуже важко селяни гарували,Без вихідних на полях з світанку працювали,

Заробляли не гроші, їм писали трудодні,

Ставилась « палочка» за пророблені ними дні.

Людям за роботу давали облігації,

Гроші не платили, нищили нашу націю,

Тяжко жилось колгоспникам в радянські роки,

Люди були безправні, державні кріпаки!

За рахунок підсобного господарства – живи,

Ще воєнні займи, облігації – бери!

Податок на всі фруктові дерева – платили,

Натурподаток: яйця, шкури – носили!

У селах запровадили радянське кріпацтво,

Де було приховане від світу – страшне рабство!

Безправний селянин паспорта мати не смів,

Морений голодоморами, – гірш раба жив!

Лише в 1966 колгоспникам трудодні відмінили,

А в 1974 році в селах людям паспорти вручили.

Пам’ятайте, українці, як нас трамбували,

Потрібно, щоб історію Ви не забували!

Жанна Франчук