Фільм Антона Птушкіна Антарктида зібрав 24 мільйони гривень на допомогу українському війську

Команда провела масштабний тур містами Європи, Канади та США — стрічку показали 41 раз у 28 містах.

Глядачі купували квитки, робили вільні донати, відвідували зустрічі з режисером і брали участь у благодійних аукціонах з унікальними лотами з Антарктиди.

Зібрані кошти передали на збір Дронопад благодійного фонду Повернись живим.

Фільм «Антарктида» — це документальна стрічка Антона Птушкіна про подорож на українську станцію «Академік Вернадський», що розповідає про побут, наукові дослідження та життя полярників на крижаному континенті, яка стала рекордною для українського прокату за кількістю глядачів. Фільм, знятий під час 30-ї Української антарктичної експедиції, показує шлях на криголамі «Ноосфера», взаємодію людей з природою та важливі кліматичні спостереження.