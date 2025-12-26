В Чехії зник громадянин України

Поліція просить допомоги: зник 42-річний українець поблизу Праги.
В ніч на 24 грудня, приблизно о 2:00, чоловік пішов з дому і досі не повернувся. Перед цим у нього була сварка з родичем, він був у нетверезому стані.
Як був одягнений: чорні спортивні штани, синя футболка, домашні капці
Був без теплої куртки та взуття, що особливо тривожно з огляду на погоду.
Прикмети:
зріст близько 180 см
середньої статури
коротке волосся
мобільний телефон недоступний
Поліція вже залучала патрулі, службового собаку та дрон, але чоловіка поки що не знайшли. Рідні хвилюються за його здоров’я і життя.
Якщо ви бачили цього чоловіка або маєте будь-яку інформацію, негайно повідомте поліцію за номером 158.
Навіть дрібна деталь може бути важливою.