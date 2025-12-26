Відійшов у вічність військовий капелан Василь Жупник

Відійшов у вічність о. Василь Жупник (“Грім”)

військовий капелан, священник УГКЦ, душпастир українських воїнів.

Отець Василь був там, де найважче.

З 2015 року — на передовій, поруч із добровольцями й військовими.

Служив Літургію під обстрілами, сповідав, молився з тими, хто дивився смерті в очі.

Він не говорив про війну здалеку — він ділив її разом із воїнами.

Капелан – це не про форму.

Це про присутність.

Про слово, сказане в окопі.

Про хрест, який тримаєш тоді, коли триматися більше нема за що. Він ніс Бога туди, де Його чекали найбільше.

24 грудня 2025 року Господь покликав його до Себе.

Молимося за упокій його душі та за родину, яку він залишив на землі.