Армія має позбутися совкових генералів

Жорстку заяву щодо генералів з часів “савка” зробив заступник Андрія Білецького Максим Жорін.

“Коли кажу про совкових генералів, від яких має позбавитись армія – маю на увазі таких, як колишній головнокомандувач Збройних сил Муженко. Не знаю, навіщо його витягують на ефіри, та кому важлива думка людини, яка в минулому провалила купу процесів у війську”, – написав Жорін у себе в телеграм-каналі.

Нещодавно генерал Муженко розкритикував бригадного генерала Білецького так, що заява Жоріна це відповідь Муженку та всій “старій гвардії”.