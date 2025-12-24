Румунія посилює боротьбу з комуністичною пропагандою

У парламенті Румунії депутати від коаліційної партії USR зареєстрували законопроєкт, який передбачає заборону комуністичних організацій і символів, а також кримінальну відповідальність за пропаганду комунізму.

Автори ініціативи наголошують: ностальгія за комунізмом є небезпечною, бо підживлює сучасні екстремістські рухи.

Законопроєкт пропонує:

• заборонити встановлення та збереження в публічних просторах (окрім музеїв) пам’ятників, меморіальних знаків і символів, що просувають комуністичну ідеологію;

• заборонити присвоєння імен діячів комуністичного режиму та осіб, причетних до злочинів проти людяності, вулицям, площам, паркам та організаціям.

За порушення передбачені суворі покарання: до 3 років ув’язнення за пропаганду комунізму і до 10 років – за створення або участь у комуністичних організаціях.