На Закарпатті прокуратура довела вину лікаря, який вимагав гроші від жінки за оформлення інвалідності

Закарпатська обласна прокуратура довела у суді вину одного із лікарів-травматологів із селища Воловець, який одночасно був членом лікарсько-консультативної комісії, у вимаганні неправомірної вигоди за отримання інвалідності.

Затримали його у листопаді 2023 року у службовому кабінеті відразу після отримання неправомірної вигоди.

У суді прокурором доведено, що під час консультації жінки, яка через тяжкий стан здоров’я намагалася оформити інвалідність, лікар повідомив їй не лише перелік документів, а й озвучив «головну умову» – за позитивне рішення потрібно заплатити.

Медик висунув вимогу передати 500 доларів США за видачу направлення на медико-соціальну експертну комісію та «сприяння» у встановленні безстрокової II групи інвалідності.

Воловецьким районним судом визнано чоловіка винним в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення певних дій (ч. 3 ст. 368 КК України). За скоєне, йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати посади в закладах охорони здоров’я на строк три роки та з конфіскацією всього майна.

Очікується набрання вироком суду законної сили.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУНП в Закарпатській області, за процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури. Оперативний супровід – управління СБ України в Закарпатській області.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури