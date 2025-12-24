Добрі люди в москві лідвідували двох офіцерів поліції рф

На москві поліцейських, які брали участь у катуваннях українських полонених. Операція з ліквідації двох співробітників російського МВС була здійснена в ніч на 24 грудня в Москві.

Унаслідок вибуху двоє російських поліцейських загинули на місці, ще двоє госпіталізовані з важкими травмами.

Подробиці вибуху

Джерела повідомили, що вибух пролунав на вулиці Єлецькій у російській столиці. Внаслідок цього двох вожнних злочинців, які брали участь у війні проти України і, зокрема, катували українських військовополонених, було ліквідовано.

Як повідомляють джерела в ГУР МО, близько першої години ночі місцевий житель, на знак незгоди з агресивною політикою Кремля, здійснив ліквідацію силовиків. Наблизившись до поліцейського автомобіля, що стояв неподалік поліцейської дільниці, чоловік кинув у вікно автомобіля вибуховий пакет, внаслідок чого пролунав вибух.

Джерела у ГУР МО зазначають, що ліквідовані російські поліцейські раніше брали участь у бойових діях проти України у складі російської окупаційної армії. Крім того, є докази їх причетності до тортур українських військовополонених, які систематично здійснюють російські окупанти всупереч Женевським конвенціям та правилам та звичаям війни.