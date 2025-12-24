В Україні розробляють секційні безповітряні колеса для військової техніки

Українська компанія Qirim Tech оголосила про створення секційних безповітряних коліс для військової техніки.

Головна перевага нової технології – повна відсутність проколів.

Колеса забезпечують максимальну прохідність по будь-якому ґрунту – від болотистих ділянок і піску до кам’янистих поверхонь та ріллі.

Продукт призначений для широкого спектра застосування: від наземних роботизованих комплексів до Humvee та бронетранспортерів.

Виробник пропонує різні розміри коліс залежно від потреб клієнта.

Наразі виріб перебуває на стадії випробувань прототипу, а виробник шукає інвесторів.