У Києві з’явилася ініціатива щодо встановлення пам’ятника Ірині Фаріон

У Києві зареєстровано громадську ініціативу щодо встановлення пам’ятника або пам’ятного знака Ірині Дмитрівні Фаріон — українській мовознавиці, докторці філологічних наук, професорці, громадській і політичній діячці.

Відповідна електронна петиція оприлюднена на сайті Київської міської ради. Автори ініціативи пропонують вшанувати внесок Ірини Фаріон у розвиток української мови, науки та державотворення.

Ірина Фаріон була:

• докторкою філологічних наук;

• професоркою Національного університету «Львівська політехніка»;

• авторкою численних наукових і публіцистичних праць з історії української мови;

• народною депутаткою України VII скликання;

• активною учасницею суспільних і мовних дискусій.

У соціальних мережах також поширюється інформація про можливе встановлення пам’ятника на місці демонтованого монумента Михайлу Булгакову.