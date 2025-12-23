На борту збитого Мі-24 загинув Герой України

Під час виконання бойового завдання 17 грудня загинув екіпаж українського вертольота Мі-24. Командиром був уродженець Корюківки Олександр Шемет — Герой України, який здійснив останній авіапрорив на «Азовсталь». ㅤ

Також брат загиблого розповів, що попереднє розслідування встановило, що вертоліт зіштовхнувся з “шахедом”. “Тут ще такі обставини, що цей «шахед» не був видимий на пункті управління. Мабуть, він летів дуже низько. Ті люди, які проводили розслідування, кажуть, що такого вони раніше не бачили.

Вертоліт так сильно пошкоджено, що його, можна сказати, повністю розірвало на шматки. Тіла дуже обгоріли. Який саме «шахед» влучив у вертоліт, також поки що мені не відомо”, — розповів Юрій Шемет.