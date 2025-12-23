В колишнього генпрокурора Піскуна провели обшук та виявили годинників на 1 мільйон євро

Державне бюро розслідувань у Франції проводило обшуки у колишнього генерального прокурора України Святослава Піскуна.

Під час обшуку на його віллі було вилучено 90 тисяч євро, три кілограми золота, 18 годинників елітних марок на суму понад один мільйон євро.

За даними джерела, оскільки Піскун не зміг підтвердити походження валюти, надати банківські документи на купівлю золотих злитків і митні документи, що підтверджують законність ввезення на територію Франції дорогих годинників, його затримала французька поліція. Французи розпочали кримінальну справу щодо легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, і вирішується питання про висунення йому звинувачень за цією статтею.

Святослав Піскун займав пост генерального прокурора у 2002-2003, 2004-2005 та впродовж місяця у 2007 роках. Влітку 2020 року впродовж місяця обіймати посаду радника Генпрокурора України Ірини Венедіктової.