Рекордний пасажиропотік на Львівщині: за добу прикордонники оформили понад 75 тисяч громадян￼

У період різдвяно-новорічних свят у пунктах пропуску Львівської області традиційно фіксується суттєве зростання пасажиропотоку. Наразі всі пункти пропуску регіону працюють в умовах підвищеного навантаження.
Найбільш напружена ситуація зберігається у пунктах пропуску Краківець та Шегині.
За минулу добу державний кордон у межах Львівської області перетнули понад 75 тисяч осіб. Водночас наразі переважає в’їзд в Україну – різниця між кількістю громадян, які в’їхали та виїхали, становить понад 14 тисяч осіб.
Нагадуємо, що для автобусних перевезень функціонує електронна система єЧерга, у якій перевізники самостійно обирають час перетину кордону. Водночас у пунктах пропуску Шегині та Краківець система слотування наразі не запроваджена, що створює додаткове навантаження, адже автобуси прямують без фіксованого часу оформлення. Рекомендуємо завчасно уточнювати маршрут у перевізника та, за можливості, обирати менш завантажені напрямки.
З метою пришвидшення пропускних процедур у пунктах пропуску Львівщини збільшено кількість прикордонних нарядів, відкрито додаткові автоматизовані робочі місця та здійснюється постійна координація з польською стороною.
Оперативна ситуація станом на 8:00
Виїзд з України:
Угринів – 50 авто
Рава-Руська – 100 авто
Грушів – 40 авто
Краківець – 70 авто, 14 автобусів
Шегині – 115 авто, 10 автобусів
Смільниця – 30 авто
Нижанковичі – 15 авто
В’їзд в Україну:
Угринів – 0 авто
Рава-Руська – 50 авто
Грушів – 80 авто
Краківець – 350 авто
Шегині – 220 авто
Смільниця – 0 авто
Нижанковичі – 60 авто