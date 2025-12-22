На росії офіційно підтвердили смерть генерала Сарварова

Слідчий комітет підтвердив смерть генерала Сарварова, про що раніше повідомляли російські Telegram-канали. “За даними слідства, вранці 22 грудня на вулиці Ясенева в Москві ввели в дію вибуховий пристрій, встановлений під дном автомобіля. Внаслідок отриманих поранень загинув начальник відділу оперативної підготовки Генерального штабу ЗС РФ генерал-лейтенант Фаніл Сарваров”, – йдеться в заяві СК. Розпочато розслідування. Як одна з версій, представник СК назвав “організацію злочину українські спецслужби”.

Поки що українська сторона не закоментувала загибелі генерала Сарварова.

У 90-х та початку 2000-х років Сарваров брав участь у осетинсько-інгушському конфлікті та у війні в Чечні, у 2015-16 роках – у бойових діях російських військ в Сирії.