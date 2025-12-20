Страшна автотроща на дорозі М-06 Київ – Чоп (ВІДЕО)

Страшна автотроща на дорозі М-06 (Київ—Чоп)—зіткнулись відразу 8 автомобілів.

Рух транспорту практично заблокований!

Хто зараз прямує цією ділянкою дороги, через погодні умови будьте дуже обережні!

Моторошна ДТП сталася в Рівненській області між населеними пунктами Антопіль та Біла Криниця через густий туман і погану видимість на дорогах.



На місці аварії працюють працівники поліції та медики. Чи постраждали люди наразі невідомо. Сподіваємось, що обійшлось без жертв. Очікуємо на офіційну інформацію від правоохоронних органів.

Відео ДТП оприлюднив Михайло Роман.