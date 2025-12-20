Скандал із банком і військовим: керівництво «ПриватБанку» та НБУ прийшло з вибаченням до військового (ВІДЕО)

Керівництво «ПриватБанку» та НБУ прийшло з вибаченням до військового, якому відмовили в обслуговуванні в Києві. Установи обіцяють докласти всіх зусиль, щоб подібні інциденти не повторювалися.

Про це повідомляє ТСН.

У “Приватбанку” та НБУ відреагували на інцидент, який трапився в одному з відділень, де відмовилися обслуговувати військового без кінцівок. Установи перепросили у захисника особисто і пообіцяли докласти максимум зусиль, щоб подібні інциденти не повторювалися. Військовий прийняв вибачення.

Людина, її потреби та гідність — на першому місці

Як написав «ПриватБанк», історія з неналежним наданням послуг ветерану неприпустима.

«У ній не було проявлено тієї уваги, людяності й відповідальності, які мають бути безумовними, особливо у ставленні до військових і ветеранів, які б не були норми та регуляції. Ми просимо вибачення за те, що нашому клієнтові довелося пережити. Нам шкода, що ця ситуація стала можливою», — йдеться у повідомленні.

«Нам дійсно соромно. Прийміть, будь ласка, наші щирі вибачення. Ми зробимо все, щоб такі випадки більше не відбувалися. Ні з військовими, ні з цивільними», — наголосив Дмитро Мусієнко, член Правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу.

Ветеран прийняв вибачення і висловив сподівання, що подібних курйозів більше не буде.

«Цивільні мають підлаштовуватися під військових. Бо надалі нас, на жаль, ставатиме більше. І ви маєте це розуміти», — висловився постраждалий.

Крім цього, установа пропонує оплатити військовому лікування, протезування та надати всю необхідну підтримку.

Своєю чергою в НБУ запевнили, що висновки будуть зроблені.

«Ваш приклад стане для мене інструментом, щоб в інших банках, страхових компаніях та в будь-якій сфері, яка дотична до національного банку, нічого подібного не відбувалося. Ми проаналізуємо, чому так сталося, які саме регламенти завадили, чому цього не вистачило. Але це одна частина правди. Є друга частина правди — це люди. Будь-який регламент, статут, процедура — вони порожні, якщо людина не відчуває емпатію і не розуміє насправді ситуацію. А це вже питання культури», — наголосив голова НБУ Андрій Пишний.

Він акцентує, що в сучасному українському суспільстві є чимало хлопців і дівчат — військових і цивільних, — які постраждали.

«Це частина нашої реальності. Якщо ми це усвідомимо — матимемо майбутнє. Якщо ми не усвідомимо цього, то буде біда», — завершив він.

Нагадаємо, обурливий інцидент із не наданням послуг ветеранові без кінцівок стався у київському відділенні «ПриватБанку» на Берестейському проспекті. Так, 20-річному військовому цинічно відмовили у відновленні картки, на яку повинні прийти державні виплати. Молодий хлопець, як відомо, втратив усі кінцівки в бою на Харківщині.

Як розповіла медична кураторка «Янголів» Олена Толкачова, співробітник установи послався на те, що «картку треба тримати в руці», а інша людина цього робити не може. Вона наголосила: бюрократичні процедури для працівників банку виявилися важливішими за людину, яка за них воювала.

«Поранений вирішив чекати на протез руки. Місяці. Можливо, рік. Без грошей, які держава йому винна. Ми це так не залишимо. Держава, банки й бюрократія мають повернутися обличчям до війська. Бо інакше — це зрада, а не просто ідіотизм», — підсумувала вона.