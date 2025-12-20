Долучайся до «Альфа» СБУ!

З тебе — характер. З нас — цілі на сотні мільйонів доларів!

Нещодавні удари «Альфи» СБУ по аеродрому «Бельбек» — не випадковість. Це холодний розрахунок, точна розвідка й ювелірна робота операторів далекобійних дронів.

І там, де ворог почувається в безпеці, вони оформлюють «джекпот» зі знищених цілей.

Хочеш бути серед тих, хто завдає діпстрайків по критичних цілях у глибокому тилу противника?

Ти отримаєш найкращу підготовку від наших інструкторів. Поруч — команда, яка прикриває, навчає і тримає стрій у найскладніших умовах.

«Альфа» СБУ шукає тих, у кого є характер. Усе інше — ми надамо.

Заповнюй анкету за посиланням bit.ly/alfa_recruit та ставай одним з нас! Детальніше про відбір до «Альфи» СБУ читай на сайті: alfa.ssu.gov.ua