Сербія провокує велику війну на Балканах

Міністр інформації та телекомунікацій Сербії Борис Братіна зробив низку скандальних заяв щодо Хорватії та хорватів, а також щодо України та українців.

Виступаючи в програмі сербського таблоїда «Інформер», член сербського уряду, говорячи про ставлення Хорватії до власної історії, заявив, що, на його думку, хорвати уникають зустрічі з самими собою.

«Хорвати, якби вони могли врятувати свої душі, то треба було б зазирнути в себе. Багатьом людям важко це зробити, а така рефлексія ще складніша для цілої нації. Але їм би справді було що побачити, і я думаю, що вони бояться цього великого покарання. Навіть маленька дитина очікує покарання, коли робить щось погане», – заявив Братіна.

«Як і українці, вони повинні платити територією. Іншого покарання немає. Звичайно, ніхто не має наміру вбивати хорватів лише тому, що вони хорвати. Це нісенітниця. Але Хорватія повинна якось покарати себе за свою жахливу участь у Першій світовій війні, а особливо у Другій світовій війні, і тим більше з початку дев’яностих», – заявив сербськийміністр, додавши, що «протягом усього комунізму Комуністичну партію очолювали червоні усташі».

Хорватська партія, що входить до правлячої коаліції, Вітчізняний рух, вже проінформувала Міністерство закордонних та європейських справ про цей випадок. Партія вимагатиме відповідної державної реакції на скандальний випад сербського міністра.

Міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грлич Радман назвав заяву міністра інформації Сербії Бориса Братіни агресивною, неприйнятною та скандальною.

«Ми спостерігаємо політично скандальні та неприйнятні заяви міністра інформації Сербії Бориса Братіни з країни, яка була агресором проти Республіки Хорватія, і не лише Хорватії. А тепер ми бачимо наративну агресію», – сказав Грлич Радман журналістам, додавши, що «ми всі повинні бути стурбовані цим наративом у сусідстві».

Міністр інформації та телекомунікацій Сербії Борис Братіна заявив в інтерв’ю провладному таблоїду Informer, що хорватів потрібно покарати за їхню участь у Першій та Другій світових війнах, і особливо за події з 1990-х років до сьогодення. «Так само, як і українці, вони повинні платити територією. Іншого покарання немає», – сказав Братіна.

Грлич Радман попереджає, що здійснюється чергова спроба нанести моральну шкоду хорватському народу, використовуючи «метафори про так звану провину, про нібито покарання». Він підкреслив, що такі заяви «не сприяють діалогу, а порушують регіональний простір Західних Балкан».

На думку хорватського міністра, заяви сербського урядовця «мають на меті на меті відвернути увагу від конкретних та вимірюваних політичних фактів, до яких лише у сфері зовнішньої політики можна віднести, серед іншого, недотримання Сербією спільної зовнішньої та безпекової політики Європейського Союзу, тобто незапровадження санкцій проти Російської Федерації та відсутність солідарності з Україною, яка є жертвою військової агресії, а також нездатність відкрити третій кластер у переговорах про вступ та бойкот зустрічі між країнами Західних Балкан та Європейським Союзом», – зазначає Грлич Радман.

Глава хорватської дипломатії підкреслив, що Хорватія «захистила свою свободу, суверенітет та територіальну цілісність за допомогою законних військових та правоохоронних операцій та активної дипломатичної діяльності», та закликав Сербію зробити конкретний внесок у вирішення питання ще 1740 зниклих безвісти осіб та компенсації ув’язненим.

Міністр у справах ветеранів Хорватії Томо Медвед засудив будь-які спроби спотворення фактів та релятивізації відповідальності Сербії за злочини у війнах у Хорватії та Боснії і Герцеговині, а також закликав сусідню країну визнати свою роль в агресії 1990-х років.

«Ці їхні наративи просто не пройдуть. Ми засуджуємо будь-яку спробу спотворення історичних фактів та кожен риторичний підхід, через який згадується територія Республіки Хорватія. Ми захищаємо нашу територію та будуємо Хорватію як сильну, безпечну та процвітаючу країну», – сказав Медвед.

«Хорватія відстояла свою свободу завдяки хорватським захисникам, це історичні факти, і тому ми засуджуємо спроби, спрямовані на релятивізацію всього, що Сербія зробила щодо Хорватії . Хорватія сьогодні є вільною та безпечною країною, і Сербія повинна в якийсь момент знайти в собі сили, щоб зіткнутися зі своєю роллю у злі, яке вона скоїла в Хорватії та Боснії і Герцеговині, особливо якщо вона хоче стати частиною впорядкованого світу», – сказав міністр після відкриття меморіальної дошки загиблим хорватським захисникам.

Уникнення зіткнення з власним минулим було продовженням політики в Сербії протягом багатьох років, зазначив Медвед.

«Сербія намагається зрівняти відповідальність, що абсолютно неможливо. Хорватія стала жертвою жорстокої сербської агресії, здійсненої так званою Югославською армією під керівництвом Мілошевича, на основі ідеї великосербської політики. Це й сьогодні можна почути від міністра інформації, який, як Геббельс, за допомогою хибних тез спрямовує підхід усього світу до Сербії», – сказав хорватський міністр.